«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/849/11875849/RIAN_5601470.HR-pic905-895x505-75160.jpg">

Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче первого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счетом 0:0.

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Абдул Теттех получил красную карточку и был удален с поля.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Динамо» примет казанский «Рубин».

Ранее «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 0:0

Удаления: нет — Теттех, 7