Олимпийский чемпион не согласен с присвоением игрокам сборной России звания ЗМС
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнением, что игрокам сборной России по футболу присвоили звания заслуженных мастеров спорта несправедливо, передает «СЭ».
На чемпионате мира — 2018 российская сборная дошла до четвертьфинала турнира.
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«Я считаю, что спортивного принципа здесь нет. Давать звание ЗМС за восьмое место – это несправедливо. Это такая старая программа, когда говорили «бронзовая медаль с золотым отливом». Это не очень хорошо. В спорте должен быть спортивный принцип», — сказал он.
Ранее известная волейболистка раскритиковала награду сборной России.