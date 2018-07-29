Олимпийский чемпион не согласен с присвоением игрокам сборной России звания ЗМС

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнением, что игрокам сборной России по футболу присвоили звания заслуженных мастеров спорта несправедливо, передает «СЭ».

На чемпионате мира — 2018 российская сборная дошла до четвертьфинала турнира.

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«Я считаю, что спортивного принципа здесь нет. Давать звание ЗМС за восьмое место – это несправедливо. Это такая старая программа, когда говорили «бронзовая медаль с золотым отливом». Это не очень хорошо. В спорте должен быть спортивный принцип», — сказал он.

Ранее известная волейболистка раскритиковала награду сборной России.