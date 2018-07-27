Возможный новичок ЦСКА: скоро будут хорошие новости

<img src="">

Уругвайский нападающий английского «Халл Сити» Абель Эрнандес заявил, что скоро поделится хорошими новостями со своими подписчиками, передает «Советский спорт».

«Скоро будут хорошие новости», — написал Эрнандес в своем твиттере.

25 июня сообщалось, что уругваец прибыл в Москву. Ожидается, что 27-летний футболист подпишет контракт с московским ЦСКА, который будет рассчитан на три сезона.

Реклама

Также появлялась информация, что зарплата Эрнандеса в стане красно-синих составит €3 млн в год.

Ранее ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на Суперкубок России.