Возможный новичок ЦСКА: скоро будут хорошие новости
Уругвайский нападающий английского «Халл Сити» Абель Эрнандес заявил, что скоро поделится хорошими новостями со своими подписчиками, передает «Советский спорт».
«Скоро будут хорошие новости», — написал Эрнандес в своем твиттере.
25 июня сообщалось, что уругваец прибыл в Москву. Ожидается, что 27-летний футболист подпишет контракт с московским ЦСКА, который будет рассчитан на три сезона.
Реклама
Также появлялась информация, что зарплата Эрнандеса в стане красно-синих составит €3 млн в год.
Ранее ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на Суперкубок России.
Good news soon �� pic.twitter.com/1x5h4AAUXf— Abel Hernández (@abelhernandezok) 26 июля 2018 г.