ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на Суперкубок России

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Московский футбольный клуб ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против столичного «Локомотива», сообщает «Советский спорт».

Игра состоится 27 июля в 21.30 по московскому времени.

Армейцы принимают участие в Суперкубке как вице-чемпион сезона-2017/18. ЦСКА заменил «Тосно», который после победы в Кубке России прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Ранее «Локомотив» прибыл в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России.