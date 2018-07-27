ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на Суперкубок России
Московский футбольный клуб ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против столичного «Локомотива», сообщает «Советский спорт».
Игра состоится 27 июля в 21.30 по московскому времени.
Армейцы принимают участие в Суперкубке как вице-чемпион сезона-2017/18. ЦСКА заменил «Тосно», который после победы в Кубке России прекратил свое существование из-за финансовых проблем.
Ранее «Локомотив» прибыл в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России.
Прибыли в Нижний на #СуперкубокРоссии! На фото - стадион, на котором завтра сразимся с @fclokomotiv �� pic.twitter.com/ELQEKXRhJ6— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 июля 2018 г.