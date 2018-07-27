СМИ: Бонуччи готов вернуться в «Ювентус» и пойти на понижение зарплаты
Защитник итальянского «Милана» Леонардо Бонуччи готов вернуться в туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».
По информации Corriere della Sera, Бонуччи даже готов пойти на понижение зарплаты. Сейчас в контракте защитника с «Миланом» прописан оклад в €8 млн в год, ещё €2 млн он может получить в качестве бонусов.
Реклама
«Ювентус» не готов платить ему столько денег, так как в команду перешел португальский нападающий Криштиану Роналду, который получает €30 млн.
Бонуччи готов пожертвовать €3 млн евро.
Ранее наставник «Ювентуса» рассказал о роли Роналду в команде.