«Локомотив» объяснил решение сделать фиолетовый комплект формы

Московский «Локомотив» объяснил решение клуба выполнить третий комплект игровой формы на сезон-2018/19 в фиолетовой расцветке, передает «Советский спорт».

«В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков», — говорится в официальном сообщении клуба.

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Сезон для «железнодорожников» стартует матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Игра состоится 27 июля.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России по футболу.