«Локомотив» объяснил решение сделать фиолетовый комплект формы
Московский «Локомотив» объяснил решение клуба выполнить третий комплект игровой формы на сезон-2018/19 в фиолетовой расцветке, передает «Советский спорт».
«В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков», — говорится в официальном сообщении клуба.
Реклама
Сезон для «железнодорожников» стартует матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Игра состоится 27 июля.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России по футболу.
Новая форма pic.twitter.com/3fkjuAYTYQ— «Московский Локомотив» (@mosparovoz) 23 июля 2018 г.