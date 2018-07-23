Игнашевич станет тренером молодежного ЦСКА

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Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА станет тренером молодежной команды, сообщает ТАСС.

«Всегда знал, что наступит этот день, и думал что, он будет грустным, но оказалось не совсем так. Может, потому что наигрался, может, потому что еще не прощаюсь. Хочу вас поблагодарить, вы делали наши победы более значимыми, а многие из них могли и не случиться без этой поддержки. Голы на последних минутах, подкаты — это не только усилия футболистов, но и ваш вклад», — сказал Игнашевич на встрече с болельщиками.

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Также он поблагодарил всех, с кем работал в ЦСКА.

«Хочу поблагодарить Евгения Гинера и Романа Бабаева за то, что всегда были рядом со мной, с командой. Хочу поблагодарить всех тренеров за терпение, профессионализм, за возможность развиться. Я стану тренером второй команды ЦСКА, надеюсь, послезавтра состоится уже первая тренировка», — добавил экс-футболист.

Игнашевич объявил о завершении карьеры после чемпионата мира, на котором в составе сборной России дошел до четвертьфинала.

Ранее братья Березуцкие завершили карьеру.