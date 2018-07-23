Пулишич заступился за мальчика во время контрольного матча против «Ливерпуля»
Американский полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич заступился за мальчика, который хотел сделать фотографию с футболистом, сообщает «Советский спорт».
Юный болельщик выбежал на поле, чтобы осуществить свою мечту, но стюарды не пускали мальчика на поле после матча Международного кубка чемпионов между «Боруссией» и английским «Ливерпулем».
Работники стадиона в американском городе Шарлотт были готовы вытолкать мальчика с поля, но им помешал Пулишич. После чего футболист сфотографировался с юным фанатом.
«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1, а американский футболист оформил дубль.
Ранее игрок «Боруссии» не смог получить приз лучшему игроку матча из-за возраста.
When Christian Pulisic saw a child being taken away by security, he stopped them and made sure the boy got a photo with his hero �� pic.twitter.com/AajTyRZ1d9— B/R Football (@brfootball) 23 июля 2018 г.