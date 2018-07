Пулишич заступился за мальчика во время контрольного матча против «Ливерпуля»

Американский полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич заступился за мальчика, который хотел сделать фотографию с футболистом, сообщает «Советский спорт».

Юный болельщик выбежал на поле, чтобы осуществить свою мечту, но стюарды не пускали мальчика на поле после матча Международного кубка чемпионов между «Боруссией» и английским «Ливерпулем».

Работники стадиона в американском городе Шарлотт были готовы вытолкать мальчика с поля, но им помешал Пулишич. После чего футболист сфотографировался с юным фанатом.

«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1, а американский футболист оформил дубль.

Ранее игрок «Боруссии» не смог получить приз лучшему игроку матча из-за возраста.

When Christian Pulisic saw a child being taken away by security, he stopped them and made sure the boy got a photo with his hero pic.twitter.com/AajTyRZ1d9