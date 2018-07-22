Гассиев не чувствовал особой поддержки во время боя с Усиком

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Россиянин Мурат Гассиев после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) поделился мнением о поддержке зала, передает Sport24.

Представитель Украины одержал победу по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Встреча проходила на московской арене «Олимпийский».

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Гассиев отметил, что не чувствовал доминирующей поддержки со стороны зрителей.

«Не чувствовал, что меня поддерживали лучше, чем Сашу. Кажется, предпочтения зала разделились», — сказал он.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее сообщалось, что Гассиев считает поражение от Усика отличным опытом.