Казахстанский боксер Головкин прокомментировал смерть фигуриста Тена
Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал новость об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает Sport24.
«Ты навсегда останешься в нашей памяти. Покойся с миром», — написал Головкин в инстаграме.
Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.
Ранее сообщалось, что казахстанская полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Тена.