Казахстанский боксер Головкин прокомментировал смерть фигуриста Тена

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал новость об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает Sport24.

«Ты навсегда останешься в нашей памяти. Покойся с миром», — написал Головкин в инстаграме.

Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

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Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.

Ранее сообщалось, что казахстанская полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Тена.