Глава МОК Бах выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Тена

Президент международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования семье и близким погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает Sport24.

«Тен был великолепным фигуристом, послом своего вида спорта. Его потеря — это огромная трагедия. Он был очень позитивным и обаятельным парнем», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

25-летний фигурист скончался в результате ножевого ранения.

Ранее президент Казахстана выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Тена.

"Denis Ten was a great athlete and a great ambassador for his sport. A warm personality and a charming man. Such a tragedy to lose him at such a young age." -IOC President Thomas Bach pic.twitter.com/YIZhBHy6Fi