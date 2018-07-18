Появилось видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финала ЧМ
В социальный сетях опубликовано видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу против национальной команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».
«Они наступают, они агрессивны. Вы видели, с какой энергией они действуют. Играйте попроще. Если кто-то рядом с вами, значит другой набегает. Отдавайте ему. Как можно быстрее. Отдавайте Килиану Мбаппе. Антуан Гризманн, немного притормози при контратаках. Ты должен быть за нападающими соперниками. Ты нужен в качестве возможного варианта.
45 минут! Вы знаете, что дальше делать! Поднимите головы, расслабьтесь! Получаете мяч — бум! Отдавайте вперед!» — говорил главный тренер французов Дидье Дешам.
«Ребята, расслабимся немного? У нас еще есть ресурсы, мы можем лучше. Расслабимся. Внимание, внимание», — призвал партнеров по команде Гризманн.
«Позитивнее!» — добавил полузащитник Поль Погба.
К перерыву Франция обыгрывала соперника со счетом 2:1. В итоге встреча завершилась с результатом 4:2 в пользу «трехцветных».
Ранее полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018.
Didier Deschamps half time team talk during World Cup Final with English subtitles: https://t.co/dIKdKl8o9s— Adrian Moorhead (@adeymoorhead) 18 июля 2018 г.