Появилось видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финала ЧМ

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В социальный сетях опубликовано видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу против национальной команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».

«Они наступают, они агрессивны. Вы видели, с какой энергией они действуют. Играйте попроще. Если кто-то рядом с вами, значит другой набегает. Отдавайте ему. Как можно быстрее. Отдавайте Килиану Мбаппе. Антуан Гризманн, немного притормози при контратаках. Ты должен быть за нападающими соперниками. Ты нужен в качестве возможного варианта.

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45 минут! Вы знаете, что дальше делать! Поднимите головы, расслабьтесь! Получаете мяч — бум! Отдавайте вперед!» — говорил главный тренер французов Дидье Дешам.

«Ребята, расслабимся немного? У нас еще есть ресурсы, мы можем лучше. Расслабимся. Внимание, внимание», — призвал партнеров по команде Гризманн.

«Позитивнее!» — добавил полузащитник Поль Погба.

К перерыву Франция обыгрывала соперника со счетом 2:1. В итоге встреча завершилась с результатом 4:2 в пользу «трехцветных».

Ранее полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018.