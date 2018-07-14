Джокович обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, сообщает ТАСС.

В полуфинальной встрече, которая была перенесена с 13 на 14 июля после трех сетов, серб одержал победу над представителем Испании Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. Теннисисты провели на корте 5 часов 14 минут.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финале Уимблдона Джокович встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Теннис. Уимблдон — 2018. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8