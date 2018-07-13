Конте официально покинул пост главного тренера «Челси»
Итальянский специалист Антонио Конте официально покинул пост главного тренера лондонского «Челси», сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, контракт Конте был рассчитан до 2019 года.
Итальянец возглавил «синих» в 2016 году. В первый же сезон он принес команде победу в чемпионате Англии. В прошедшем сезоне «Челси» стал обладателем Кубка Англии, но не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.
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Ранее сообщалось, что «Челси» отказывается выплачивать Конте €11 млн.