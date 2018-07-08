Модрич не верит в возможный уход Роналду из «Реала»

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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал информацию о том, что форвард Криштиану Роналду в скором времени покинет мадридский клуб. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Давайте посмотрим, что будет дальше. Лично я не думаю, что Роналду уйдет из «Реала», и хочу, чтобы он остался, потому что это лучший игрок в мире и значимая фигура для команды.

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Было бы здорово, если бы Криштиану не стал уходить из «Реала», потому что я не могу представить его в футболке другой европейской команды», — приводит слова Модрича AS.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» предположительно 10 июля.