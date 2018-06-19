Защитник «Локомотива» прокомментировал инцидент с трупом в своей квартире
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал информацию о трупе мужчины в своей квартире. Слова футболиста приводит Sport24.
«Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу — ни разу в ней не был за эти полгода.
Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем», — сказал Кверквелия.
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Игрок также отметил, что был шокирован новостью и на данный момент находится в Грузии.
Ранее сообщалось, что причиной смерти гражданина Грузии стала передозировка наркотиками.