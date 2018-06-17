Немецкий болельщик заявил, что в России отличные дороги

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Немецкий болельщик Губерт Вирт, приехавший на чемпионат мира по футболу на тракторе, заявил, что в России отличные дороги, передает «РИА Новости».

«В России прекрасные дороги, не могу сказать ничего плохого. На тракторе проблем не было», — сказал Вирт.

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Ради поездки на чемпионат мира он вместе со своей таксой по кличке Хекс преодолел более 2,5 тыс. километров от Форхгайма до Москвы.

Ранее стало известно, что Алан Дзагоев не сыграет на групповом этапе чемпионата мира.