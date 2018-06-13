Шарапова не выступит в Бирмингеме
Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на турнире в Бирмингеме, сообщает Sport24.
«У меня хорошие воспоминания о Бирмингеме, поэтому я разочарована тем, что не смогу сыграть здесь в этом году», — передает слова Шараповой Express.
Данное решение не связано с возможной травмой россиянки.
Реклама
«Мне нужно заботиться о своем теле и убедиться в том, что я здорова. Иногда нужно принимать такие тяжелые решения. Всем желаю отличного турнира», — добавила спортсменка.
Ранее Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенсбохе.