Игрок сборной Англии заразился русской культурой

Защитник сборной Англии по футболу поделился мыслями после первых проведенных часов в России, куда его команда прибыла для участия в чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».

В своем твиттере игрок опубликовал видео-коллаж, в котором английские футболисты исполняют русский народный танец.

«Я здесь всего две минуты, но русская культура заразительна!» — написал 28-летний защитник.

Сборная Англии базируется в Санкт-Петербурге во время мирового первенства.

На групповом этапе мундиаля подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная Англии прибыла в Санкт-Петербург на чемпионат мира.

Only been here 2 mins but man this culture is contagious! pic.twitter.com/O0UUsq9sQ7