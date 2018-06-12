Слепаков написал песню про Кадырова и сборную России

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Российский комик Семен Слепаков исполнил песню на тему того, что было бы в случае назначения на пост главного тренера сборной России по футболу политика Рамзана Кадырова, сообщает «Советский спорт».

Видеоролик с новой песней исполнитель опубликовал на своей странице в YouTube.

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В песни звучит следующий текст: «Рамзан, Рамзан, Рамзан — несется Жирков как «Сапсан», Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан».

Когда сборная проигрывает со счетом 0:2, Кадыров заявляет, что возвращается в Чечню, сдавшись первый раз в жизни.

«Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя», — говорится в песне.

Нынешним главным тренером сборной России по футболу является Станислав Черчесов. 14 июня национальная команда сыграет в матче открытия чемпионата мира — 2018 против команды Саудовской Аравии.

Ранее Артем Дзюба призвал Россию объединиться вокруг сборной.