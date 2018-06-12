Игрок «Арсенала» дал Головину совет перед его переходом в европейский клуб

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в европейские клубы. Слова футболиста приводит «РИА Новости».

«Если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке.

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Понятно, что все грезят о «Реале» или «Барселоне», но надо четко понимать: переход в клуб такого уровня способен просто погубить игрока», — сказал Мхитарян.

Ранее сообщалось, что итальянский «Ювентус» готов вступить в переговоры с московским ЦСКА о трансфере Головина.