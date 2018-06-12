Британский арбитр отправился в Россию на велосипеде

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Британский арбитр Мартин Аткинсон приедет в Россию на велосипеде, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что 47-летний британец начал свое путешествие Стаффордшире, а его конечным пунктом станет Калининград, где пройдет последний матч сборной Англии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018.

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Таким образом, арбитр станет участником благотворительной акции Whistle Stop Tour.

«Это будет большой вызов! Мы готовы преодолеть болевой барьер ради достижения цели. В 2016 году мы объехали все стадионы Премьер-лиги, тогда расстояние составило порядка 1700 км», — цитирует Аткинсона «Би-би-си».

Еще один британский судья Джон Мосс также стал участником благотворительного заезда.

Ранее сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Коста-Рики в контрольном матче.