Европейский парламент готов бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

«Депутаты Европейского парламент, вероятнее всего, призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в резолюции по правам человека в России», — написал журналист Рикард Йозвяк в своем твиттере.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea