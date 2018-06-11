Защитник сборной России надеется на положительное мнение о команде
Защитник сборной России по футболу Владимир Гранат поделился мыслями в преддверии старта домашнего чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
«Сейчас мы уже наигрываем какие-то схемы после того, как видели матчи соперника. К каждой игре нужно готовиться отдельно, у любой команды есть сильные и слабые стороны. И на это делаем упор. Сейчас мы набираем форму и, думаю, в самом оптимальном состоянии подойдем к матчу», — сказал Гранат.
Также футболист отметил, что не читает высказывания о шансах национальной команды на мундиале.
«Я отключил все приложения и сейчас не читаю ничего, что пишут о нашей команде в соцсетях. Надеюсь, что о сборной России все думают положительно», — заключил 31-летний игрок.
Сборная России ведет подготовку к стартовому матчу мирового первенства против команды Саудовской Аравии. Игра состоится 14 июня на столичных «Лужниках».
Ранее сообщалось, что футболистки сборной России захотели арендовать Артема Дзюбу.