Защитник сборной России надеется на положительное мнение о команде

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Защитник сборной России по футболу Владимир Гранат поделился мыслями в преддверии старта домашнего чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

«Сейчас мы уже наигрываем какие-то схемы после того, как видели матчи соперника. К каждой игре нужно готовиться отдельно, у любой команды есть сильные и слабые стороны. И на это делаем упор. Сейчас мы набираем форму и, думаю, в самом оптимальном состоянии подойдем к матчу», — сказал Гранат.

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Также футболист отметил, что не читает высказывания о шансах национальной команды на мундиале.

«Я отключил все приложения и сейчас не читаю ничего, что пишут о нашей команде в соцсетях. Надеюсь, что о сборной России все думают положительно», — заключил 31-летний игрок.

Сборная России ведет подготовку к стартовому матчу мирового первенства против команды Саудовской Аравии. Игра состоится 14 июня на столичных «Лужниках».

Ранее сообщалось, что футболистки сборной России захотели арендовать Артема Дзюбу.