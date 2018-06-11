«Ювентус» в ближайшие дни сделает предложение по игроку сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/11708167/RIAN_5470120.HR-pic905-895x505-29767.jpg">

Итальянский «Ювентус» готов вступить в переговоры с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина, сообщает Calcionews24.

По данным издания, в ближайшие 48 часов туринский клуб сделает армейцам официальное предложение о переходе Головина. Отмечается, что «бьянконери» предложат за игрок €18 млн.

Реклама

22-летний хавбек в настоящий момент находится в расположении национальной сборной России по футболу, с которой готовится к предстоящему чемпионату мира — 2018.

В минувшем сезоне на счету игрока 43 проведенных матча, семь голов и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» мог возглавить Фабио Капелло.