Американка Кинг превзошла результат Ефимовой на этапе «Маре Нострум»
Американская пловчиха Лилли Кинг показала лучший мировой результат сезона на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в Санта-Кларе, сообщает «Советский спорт».
Кинг финишировала за минуту и 5,61 секунды.
До этого лучший результат принадлежал российской пловчихе Юлии Ефимовой, которая на первом этапе международных соревнований «Маре Нострум» в Кане-ан-Руссийоне показала время минута 5,78 секунды.
Французский этап «Маре Нострум» завершится 10 июня. Следующие два этапа соревнований состоятся в Барселоне (13-14 июня) и Монако (16-17 июня).