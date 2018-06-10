Американка Кинг превзошла результат Ефимовой на этапе «Маре Нострум»

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Американская пловчиха Лилли Кинг показала лучший мировой результат сезона на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в Санта-Кларе, сообщает «Советский спорт».

Кинг финишировала за минуту и 5,61 секунды.

До этого лучший результат принадлежал российской пловчихе Юлии Ефимовой, которая на первом этапе международных соревнований «Маре Нострум» в Кане-ан-Руссийоне показала время минута 5,78 секунды.

Французский этап «Маре Нострум» завершится 10 июня. Следующие два этапа соревнований состоятся в Барселоне (13-14 июня) и Монако (16-17 июня).