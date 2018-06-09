Президент УЕФА Чеферин сказал, что Санкт-Петербург готов принять матчи ЧЕ-2020

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин сказал, что Санкт-Петербург будет готов принять матчи чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.

«Стадион «Санкт-Петербург» уже принимал матчи Кубка конфедераций. Арена готова к чемпионату мира, так что нет оснований полагать, что она не будет готова к чемпионату Европы. Все в порядке. Без сомнений, стадион успешно примет матчи чемпионата Европы через два года», — заявил Чеферин.

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Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре матча турнира.

Ранее президент УЕФА заявил, что не будет давать рекомендаций при выборе места проведения ЧМ-2026.