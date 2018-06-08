Путин: для России радость и честь принимать представителей футбольной семьи
Президент России Владимир Путин во время приветствия болельщиков и участников чемпионата мира — 2018 заявил о том, что для России большая честь принимать представителей футбольной семьи. Слова главы государства передает «РИА Новости».
«Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех — кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события — чемпионата мира ФИФА.
Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией.
Мы сделали все, чтобы наши гости: спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!» — заявил Путин в своем видеоролике.
Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделали заявление относительно предстоящего чемпионата мира по футболу.