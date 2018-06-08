Власти Калининграда рассказали, почему отменили концерт Земфиры
Власти Калининграда рассказали, почему отменили концерт певицы Земфиры, передает «РИА Новости».
«Этот концерт был организован в рамках программы фан-зоны. Сам концерт должен был проходить между играми чемпионата мира. Между организаторами и подрядчиком возникли какие-то контрактные разногласия. Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос», — сказал представитель правительства Калининграда.
Ранее Земфире запретили выступить в двух городах из-за чемпионата мира по футболу.