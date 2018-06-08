Овечкин играл в нагруднике с эмблемой «Локомотива» во время финальной серии

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играл в нагруднике с эмблемой ярославского «Локомотива» во время финальной серии, сообщает «Чемпионат.com».

Овечкин играл в нагруднике в память о команде, разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

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Капитан «Вашингтона» стал первым игроком за 37 лет, совместившим победу в Кубке Стэнли, а также звания лучшего снайпера плей-офф и регулярного сезона. Также он получил приз самого ценного игрока нынешнего плей-офф.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли Овечкин станет отцом.