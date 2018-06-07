Сталлоне назвал Ломаченко самым сверхъестественным боксером за последние 50 лет
Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне встретился с украинским боксером Василием Ломаченко, который имеет титул чемпиона WBA в легком весе. Об этом сообщает «Советский спорт».
Сталлоне опубликовал в своем инстаграме фото с боксером, а также выразил свое восхищение спортсменом.
«Пообедал с лучшим pound-for-pound-бойцом в мире на сегодняшний день. Украинский чемпион Василий Ломаченко.
Вы не имеете права пропускать его бои, потому что он самый сверхъестественный боксёр за последние 50 лет, реальная боевая машина. Это невероятное зрелище!», — написал актер.
Ранее 30-летний боксер получил травму плеча во время боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом.
Had a great lunch with absolutely the best POUND OF POUND fighter in the world today! The Ukrainian super champion VASILY LOMACHENKO , you should never missed one of his fights because he is truly the most super natural boxer in the last half century, truly a born fighting machine! Absolutely amazing to watch!