Москва выделит дополнительные машины скорой помощи к ЧМ-2018

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Во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве увеличат количество машин скорой помощи, сообщает «Советский спорт».

На портале мэра Москвы появилась информация о 37 дополнительных каретах скорой, а также об увеличении их оснащенности.

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Так, в машинах появятся система, которая позволит обеспечивать искусственное кровообращение при остановке сердца, система искусственной вентиляции легких и система позволяющая отслеживать сердечный ритм и другие жизненно важные показатели.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не будут выключать газ во время матчей чемпионата мира — 2018.