Медведева поделилась воспоминаниями о детстве
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о детстве, передает ELLE.
«Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть», — сказала Медведева.
Также спортсменка рассказала о своей успеваемости в школе.
«У меня нет одноклассников и школьных друзей, я училась отдельно: жила между тренировками, занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой. Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов», — добавила фигуристка.
Ранее Медведева рассказала, как восстанавливается после травм.