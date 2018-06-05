Трамп отменил визит победителей Супербоула в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что традиционный визит победителей Супербоула в Белый дом отменен, передает ТАСС.

Об этом глава государства сообщил на своей официальной странице в твиттере.

«Команда «Филадельфия Иглз» была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините», — написал Трамп.

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5 февраля в финале Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия» победила «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и впервые выиграла Супербоул. После победы несколько игроков «Филадельфии» публично заявили, что откажутся от посещения Белого дома.

В прошлом году квотербек клуба «Сан-Франциско» Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Впоследствии многие игроки НФЛ повторили поступок Каперника.

Трамп неоднократно критиковал подобные действия профессиональных спортсменов, которые в американских клубах получают миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что игроков НФЛ будут штрафовать за отказ вставать во время исполнения гимна США.