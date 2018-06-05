Янчук: Серена Уильямс заняла место другой теннисистки в матче с Шараповой

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Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» поделился мнением относительно того, является ли решение американки Серены Уильямс отказаться от игры с российской теннисисткой Марией Шараповой умышленным.

«Вряд ли. Видимо, данное решение далось американке нелегко. Вообще, насколько я знаю, даже наш президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отправился в Париж во многом для того, чтобы посмотреть именно этот матч.

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В мире нашлось немало людей, которые хотели бы посмотреть этот матч, а она видите ли снялась. Ну так проиграй в честной борьбе! Покажи, что можешь! Ведь ты записалась, ты в сетке! А Серена прошла три круга и заняла место другой спортсменки в матче с Шараповой», — сказал Янчук.

Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР «Газете.Ru» можно прочитать здесь.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение своей соперницы по 1/8 финала «Ролан Гаррос» сняться с турнира