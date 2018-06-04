Давыденко рассказал о русофобских взглядах украинского теннисиста Стаховского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/11786023/RTX3A4BA-pic905-895x505-50190.jpg">

Российский тренер Эдуард Давыденко поделился мнением об антироссиских настроениях украинского теннисиста Сергея Стаховского, заявившего о неприязни к русскоговорящим.

«Мы не очень хорошо общаемся со Стаховским. Он такой русофобией отличился еще в 2014 году, причем это еще до (присоединения) Крыма было. А потом началась вся эта ситуация в Киеве, и он уже тогда с собой книги Бандеры возил. Так что у него уже тогда немножко с головой не все в порядке было», — цитирует Давыденко ФАН.

Реклама

В интервью телеканалу «112 Украина» Стаховский заявил, что задушил бы русскоговорящих людей. Впоследствии он добавил, что это была шутка.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал признание Стаховского.