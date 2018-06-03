Гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

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Гарета Бэйл стал автором лучшего гола в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по итогам голосования пользователей официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Советский спорт».

Бэйл набрал 19% голосов за мяч в ворота дортмундской «Боруссии».

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Вторым стал мяч Криштиану Роналду в первом четвертьфинальном матче с туринским «Ювентусом», забитый «ножницами» (18%).

На третьем месте снова оказался валийский полузащитник с голом в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Ранее Бэйл рассказал о своих голах в ворота «Ливерпуля».