Гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Гарета Бэйл стал автором лучшего гола в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по итогам голосования пользователей официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Советский спорт».
Бэйл набрал 19% голосов за мяч в ворота дортмундской «Боруссии».
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Вторым стал мяч Криштиану Роналду в первом четвертьфинальном матче с туринским «Ювентусом», забитый «ножницами» (18%).
На третьем месте снова оказался валийский полузащитник с голом в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».