Вице-президент РФС Анохин: мы с Мутко ни копейки на заработали на футболе

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о том, каким образом решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать вице-премьеру России Виталию Мутко в удовлетворении апелляции на пожизненную дисквалификацию в Международном олимпийском комитете (МОК) может повлиять на его футбольную деятельность.

«CAS никак не повлияет на работу Мутко в РФС. Да, сегодня его полномочия приостановлены, и сейчас мы расшифруем эту статью о возможности приостановления президентом своих полномочий в уставе РФС. Но в целом на работу Виталия Леонтьевича во главе нашего футбола может повлиять только его занятость на новой должности — заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития.

Реклама

Но мы все заняты. Я тоже работаю в бизнесе. Как сказал Виталий Леонтьевич, он ни копейки не заработал на футболе. Я тоже на нем не заработал — мы только вкладывали. Другое дело, государственная работа накладывает определенные обязательства. И, наверное, Мутко сможет уделять меньше внимания футболу. Но наверняка будет его уделять», — цитирует Анохина газета «Известия».

Ранее Анохин заявил, что Мутко продолжит заниматься футбольной деятельностью в России.