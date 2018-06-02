Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» считает, что Овечкин вырос как хоккеист

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что капитан команды Александр Овечкин вырос как хоккеист, передает ТАСС.

«Думаю, что когда-то он сам себе пообещал выиграть Кубок Стэнли. Ради этого он готов развиваться, подстраиваться, поднимать свою игру на новый уровень и помогать команде побеждать. Он приносит пользу очень многими способами. На мой взгляд, он вырос как хоккеист, как капитан и в прошлом матче задавал тон», — передает слова Тротца русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее Овечкин стал главным претендентом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.