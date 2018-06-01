Фигуристка Медведева рассказала об отъезде в Канаду

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой отъезд из России, сообщает «Советский спорт».

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, только с этой целью. У меня никогда не было такого: вот это место — мой единственный дом. Мой дом там, где мои близкие люди», — рассказала Медведева в интервью Олимпийскому каналу.

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Спортсменка отметила, что она еще мало знает о Торонто.

«Мне рассказывали, что это красивый, тихий город. Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни, я смогу сфокусироваться на фигурном катании», — отметила она.

Ранее Медведева прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе.