Зидан назвал лучший и худший моменты в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, которые объявил об уходе со своего поста, поделился воспоминаниями о своем лучшем и худшем моментах в клубе. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Лучшее воспоминание — когда президент пригласил меня сюда. Я разговаривал со многими людьми.

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Многие игроки мечтают о том, чтобы играть за «Реал». Поэтому самый важный и самый памятный момент — когда президент пригласил меня играть в клубе.

В качестве тренера самый памятный момент — победа в чемпионате, самый худший — игра против «Леганеса» в этом сезоне», — рассказал Зидан.

Ранее президент мадридского клуба Флорентино Перес назвал решение Зидана неожиданным.