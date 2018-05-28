«Локомотив» сделал предложение по игроку «Барселоны»

Московский «Локомотив» предложил €8 млн за трансфер защитника «Барселоны» Алейша Видаля, сообщает «Советский спорт».

По информации Elgoldigital, «железнодорожники» перебили предложения по игроку со стороны «Севильи» и мадридского «Атлетико». Также отмечается, что каталонский клуб готов расстаться с Видалем за наибольшую предложенную сумму.

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28-летний испанец выступает за сине-гранатовых с 2015 года.

В минувшем сезоне он провел на поле 25 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

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