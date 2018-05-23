Член Совета ФИФА был арестован по приказу президента страны

Глава Ганской футбольной ассоциации Квеси Ньянтакьи был арестован по обвинению в мошенничестве по приказу президента страны Наны Акуфо-Адды, сообщает «Советский спорт».

По информации Associated Press, арест связан с показом документального фильма, где футбольный чиновник вымогает взятку с бизнесмена за получение доступа к высокопоставленным лицам, в том числе и к президенту Ганы.

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Ньянтакьи занимал пост главы Ганской футбольной ассоциации с 2005 года, а членом Совета ФИФА он является с 2016 года.

Ранее в Копенгагене открылся Дом болельщика чемпионата мира в России.