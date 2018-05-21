Путин хочет оставить Дворковича на посту председателя оргкомитета «Россия-2018»

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018», сообщает ТАСС.

Рекомендация президента адресована правительству России и набсовету АНО «Организационный комитет «Россия-2018». Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Аркадий Дворкович, ранее руководивший оргкомитетом еще на посту вице-премьера, после инаугурации не был вновь назначен на должность зампреда правительства.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. К грядущему мундиалю было возведено и реконструировано 14 стадионов.

Ранее сообщалось, что россияне получат горячую воду во время чемпионата мира — 2018.