Путин хочет оставить Дворковича на посту председателя оргкомитета «Россия-2018»
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018», сообщает ТАСС.
Рекомендация президента адресована правительству России и набсовету АНО «Организационный комитет «Россия-2018». Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Аркадий Дворкович, ранее руководивший оргкомитетом еще на посту вице-премьера, после инаугурации не был вновь назначен на должность зампреда правительства.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. К грядущему мундиалю было возведено и реконструировано 14 стадионов.
Ранее сообщалось, что россияне получат горячую воду во время чемпионата мира — 2018.