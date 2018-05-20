Глава ИИХФ высказался о жалобах сборной России на судейство ЧМ-2018

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал жалобы сборной России на нечестное судейство на чемпионате мира в Дании.

«Я совершенно не согласен с тем, что судейство на чемпионате мира было плохим. Да, мы можем обсуждать удаление Капризова в овертайме. Если посмотреть повтор — это нарушение, за которое полагается штраф. Да, трактовать можно по-разному. Но у нас ведь одна книга правил и на основное время, и на овертайм», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

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Также Фазель напомнил про удаление Павла Дацюка в финале Олимпиады-2018.

«Вспомните Олимпиаду в Пхенчхане. Удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой против Дацюка ведь было в овертайме? А это олимпийский финал. Все можно обсуждать. Но судья поднял руку. Это тоже было сложное решение. Даже я удивился ему. Потому что удаление при игре «4 на 4» дает большое преимущество. Обсуждать можно, но это ведь должно было быть удаление?

В любом случае судейство не было плохим. Парни старались. И сколько у нас было классных матчей», — добавил он.

Ранее глава ИИХФ похвалил российскую сборную.