Защитник «Химок» Швед получил приз лучшему снайперу Евролиги

Защитник «Химок» Алексей Швед получил приз им. Альфонсо Форда «Лучшему бомбардиру турнира» Евролиги сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».

«Конечно же, приятно получить награду. В принципе, я провел хороший сезон, но я бы сказал, что это и командная заслуга, потому что ребята мне помогали, как могли: отдавали передачи, ставили заслоны. Это общая заслуга, и я этому рад, — цитирует Шведа пресс-служба «Химок».

Ранее ЦСКА проиграл «Реалу» в борьбе за выход в финал Евролиги.