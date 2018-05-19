Погорилую возмутило свое присутствие в клипе Бузовой

Российская фигуристка Анна Погорилая выразила возмущение тем, что певица Ольга Бузова использовала в своем клипе фрагмент ее выступления, сообщает «Советский спорт».

В одном из эпизодов клипа Бузовой присутствует падение Погорилой на одном из ее выступлений.

Реклама

«Всем доброго вечера! Мне пришло немало сообщений о том, что я попала в клип Бузовой, и также у меня спрашивали, давала ли я свое согласие на это. Отвечу всем сразу: я не знала о том, что меня вставили в новый клип, а самое неприятное, что меня не то чтобы не спросили, а взяли не самый удачный фрагмент из моих выступлений», — написала спортсменка в своем аккаунте в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Бузова вместе с Александром Овечкиным сняла клип к чемпионату мира по футболу.