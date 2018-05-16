Кандидат в президенты ОКР заступился за МОК

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, выдвинутый в кандидаты на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не ведет игру против России, передают «РИА Новости».

«Давайте представим себе, что МОК — это одна большая лодка, в которой сидят все международные федерации, все национальные олимпийские комитеты, и все гребут в одном направлении. И тут рядом появляется еще одна лодка, которая начинает твою лодку раскачивать и пытается кого-то оттуда выкинуть. Если бы внутри лодки кто-то начал ее раскачивать — здесь всё проще: лодка-то одна. В крайней ситуации веслом дал по башке, и опять всё в порядке. Гораздо страшнее, когда тебя пытаются перевернуть те, кто снаружи.

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МОК в этом случае очень большой наш друг и товарищ. Просто они такие же заложники, как и мы. Когда это понимаешь, то становится очевидно: никто внутри МОК против нас не играет. Просто люди иногда оказываются до такой степени зажаты определенными обстоятельствами, что готовы на многое ради того, чтобы не пойти ко дну всем экипажем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава РФБ оценил шансы Станислава Позднякова и Александра Попова на выборах президента ОКР.