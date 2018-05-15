Фанаты случайно подожгли баннер «Мы никогда не сгорим»

Болельщики футбольного клуба «Висла» попали в комичную ситуацию во время матча против «Леха», сообщает «Советский спорт».

Фанаты команды из Кракова во время игры чемпионата Польши против «Леха» растянули на своей трибуне плакат с надписью «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его, когда начали запускать множество файеров.

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Главному судье встречи пришлось остановить матч на 15 минут, после чего команды продолжили игру. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что фанаты забросали поле «Гамбурга» факелами после вылета из Бундеслиги.