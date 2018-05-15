«Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном» в матче полуфинальной серии НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» нанес поражение «Хьюстон Рокетс» в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 119:106 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал форвард Кевин Дюрант, набравший 37 очков.

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У хозяев 41 очко на счету защитника Джеймса Хардена. Разыгрывающий «ракет» Крис Пол оформил дабл-дабл (23 очков и 11 передач).

«Голден Стэйт» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в Хьюстоне 17 мая.

НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал. 1-й матч

«Хьюстон Рокетс» (США, Хьюстон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 119:106 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)